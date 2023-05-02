THY EuroLeague'de büyük akşam!

THY EuroLeague playofflarında 3. maçlar başlıyor. Gecenin ilk maçı 21.05'te İsrail'de başlayacak.



İsrail devi Maccabi Tel Aviv, Fransızlar'ın yükselişteki takımı Monaco'yu ağırlayacak.



Fransa'daki ilk maçı 79-67 kazanan Maccabi, ev sahibini ele geçirmişti. Monaco ise ikinci maçı 86-74 kazanarak seriye tutunmuştu.



Tel Aviv'de taraftarının yarattığı ateşli atmosferle bilinen Maccabi, bu maçı kazanarak Final Four yolunda önemli adım atmak istiyor.



GERGİN MAÇ: PARTIZAN - REAL MADRID



Zeljko Obradovic'in takımı Partizan, Real Madrid'i Belgrad'da saat 21.30'da ağırlayacak.



İlk maçı Kevin Punter'ın son saniye üçlüğüyler Madrid'de 89-87 kazanan Partizan, ikinci maçta ise baştan sona üstün oynayarak 95-80 kazandı.



İkinci maç, bitime 1 dakika 40 saniye kala iki takım oyuncuları arasında çıkan kavga nedeniyle yarıda kalmış ve Partizan lehine tescil etmişti.



Partizan - Real Madrid maçında, Türk hakem Emin Moğulkoç görev alacak. Maçın diğer hakemleri ise Borys Ryzhyk ve Mehdi Difallah oldu.



EuroLeague yönetimi, Real Madrid'den Guerschon Yabusele'ye 5, Gabriel Deck'e 1 maç ceza; Partizan'dan Kevin Punter'a 2, Matthias Lessort'a ise 1 maç ceza verdi. Bu oyuncular Belgrad'daki maçta oynayamayacak.



Belgrad'da kapalı gişe oynanacak maçı Partizan kazanırsa, 13 yıl sonra Final Four'a geri dönecek.





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