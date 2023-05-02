THY EuroLeague'de büyük akşam!

THY EuroLeague playofflarında 3. maçlar başlıyor. Gecenin ilk maçı 21.05'te İsrail'de başlayacak.
İsrail devi Maccabi Tel Aviv, Fransızlar'ın yükselişteki takımı Monaco'yu ağırlayacak.
Fransa'daki ilk maçı 79-67 kazanan Maccabi, ev sahibini ele geçirmişti. Monaco ise ikinci maçı 86-74 kazanarak seriye tutunmuştu.
Tel Aviv'de taraftarının yarattığı ateşli atmosferle bilinen Maccabi, bu maçı kazanarak Final Four yolunda önemli adım atmak istiyor.
GERGİN MAÇ: PARTIZAN - REAL MADRID
Zeljko Obradovic'in takımı Partizan, Real Madrid'i Belgrad'da saat 21.30'da ağırlayacak.
İlk maçı Kevin Punter'ın son saniye üçlüğüyler Madrid'de 89-87 kazanan Partizan, ikinci maçta ise baştan sona üstün oynayarak 95-80 kazandı.
İkinci maç, bitime 1 dakika 40 saniye kala iki takım oyuncuları arasında çıkan kavga nedeniyle yarıda kalmış ve Partizan lehine tescil etmişti.
Partizan - Real Madrid maçında, Türk hakem Emin Moğulkoç görev alacak. Maçın diğer hakemleri ise Borys Ryzhyk ve Mehdi Difallah oldu.
EuroLeague yönetimi, Real Madrid'den Guerschon Yabusele'ye 5, Gabriel Deck'e 1 maç ceza; Partizan'dan Kevin Punter'a 2, Matthias Lessort'a ise 1 maç ceza verdi. Bu oyuncular Belgrad'daki maçta oynayamayacak.
Belgrad'da kapalı gişe oynanacak maçı Partizan kazanırsa, 13 yıl sonra Final Four'a geri dönecek.
İsrail devi Maccabi Tel Aviv, Fransızlar'ın yükselişteki takımı Monaco'yu ağırlayacak.
Fransa'daki ilk maçı 79-67 kazanan Maccabi, ev sahibini ele geçirmişti. Monaco ise ikinci maçı 86-74 kazanarak seriye tutunmuştu.
Tel Aviv'de taraftarının yarattığı ateşli atmosferle bilinen Maccabi, bu maçı kazanarak Final Four yolunda önemli adım atmak istiyor.
GERGİN MAÇ: PARTIZAN - REAL MADRID
Zeljko Obradovic'in takımı Partizan, Real Madrid'i Belgrad'da saat 21.30'da ağırlayacak.
İlk maçı Kevin Punter'ın son saniye üçlüğüyler Madrid'de 89-87 kazanan Partizan, ikinci maçta ise baştan sona üstün oynayarak 95-80 kazandı.
İkinci maç, bitime 1 dakika 40 saniye kala iki takım oyuncuları arasında çıkan kavga nedeniyle yarıda kalmış ve Partizan lehine tescil etmişti.
Partizan - Real Madrid maçında, Türk hakem Emin Moğulkoç görev alacak. Maçın diğer hakemleri ise Borys Ryzhyk ve Mehdi Difallah oldu.
EuroLeague yönetimi, Real Madrid'den Guerschon Yabusele'ye 5, Gabriel Deck'e 1 maç ceza; Partizan'dan Kevin Punter'a 2, Matthias Lessort'a ise 1 maç ceza verdi. Bu oyuncular Belgrad'daki maçta oynayamayacak.
Belgrad'da kapalı gişe oynanacak maçı Partizan kazanırsa, 13 yıl sonra Final Four'a geri dönecek.
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