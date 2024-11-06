THY EuroLeague'de 8. hafta heyecanı başlıyor

Takım O G M A Y Av. P 1- Zalgiris 7 6 1 525 500 25 13 2- Panathinaikos AKTOR 7 5 2 601 551 50 12 3- Barcelona 7 5 2 586 568 18 12 4- Fenerbahçe Beko 7 5 2 549 531 18 12 5- Bayern Münih 7 5 2 618 611 7 12 6- Olympiakos 7 4 3 577 536 41 11 7- Anadolu Efes 7 4 3 606 583 23 11 8- Baskonia 7 4 3 537 515 22 11 9- Monaco 7 4 3 571 554 17 11 10- Paris Basketbol 7 4 3 588 576 12 11 11- Real Madrid 7 3 4 586 575 11 10 12- Kızılyıldız 7 3 4 551 551 0 10 13- Maccabi Playtika 7 3 4 564 589 -25 10 14- Partizan 7 2 5 560 576 -16 9 15- EA7 Emporio Armani Milan 7 2 5 575 615 -40 9 16- LDLC ASVEL 7 2 5 546 593 -47 9 17- Virtus Segafredo Bologna 7 1 6 549 590 -41 8 18 ALBA Berlin 7 1 4 515 590 -75 8





THY EuroLeague'de 8. hafta perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki "1 numaralı" organizasyonunda Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, 8 Kasım Cuma günü Fransa'yı temsil eden rakipleriyle karşılaşacak.Ligde 4 galibiyetle 7. sırada bulunan Anadolu Efes, saat 20.00'de Basketbol Gelişim Merkezi'nde Monaco'yla mücadele edecek. Ligde 5 galibiyetle 4. sırada yer alan Fenerbahçe Beko ise TSİ 22.00'de LDLC ASVEL'e konuk olacak.Haftanın en önemli maçında ise Yunan derbisinde Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR ile Olympiakos karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma, 8 Kasım Cuma günü OAKA Altion'da oynanacak ve TSİ 22.15'te başlayacak.THY EuroLeague'de 8. haftanın TSİ programı ve son puan durumu şöyle:21.00 Kızılyıldız-ALBA Berlin (Aleksandar Nikolic)22.30 EA7 Emporio Armani Milan-Real Madrid (Unipol Forum)22.45 Paris Basketbol-Partizan (Adidas Arena)22.45 Bayern Münih-Zalgiris (Sap Garden)8 Kasım Cuma:20.00 Anadolu Efes-Monaco (Basketbol Gelişim Merkezi)22.00 LDLC ASVEL-Fenerbahçe Beko (LDLC Arena)22.15 Panathinaikos AKTOR-Olympiakos (OAKA Altion)22.30 Virtus Segafredo Bologna-Maccabi Playtika (Unipol Arena)22.30 Barcelona-Baskonia (Palau Blaugrana)