THY'den üst üste 8. zafer

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Sarıyer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
THY bu sonuçla üst üste sekizinci maçını kazandı.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Erol Akbulut, Recep Karakoç
Türk Hava Yolları: Sıla Çalışkan, Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Neriman Özsoy, Alecrim (Melis Yılmaz, Şeyma Ercan, Buse Kayacan, İkbal Albayrak, Derya Güç, Vasilantonaki)
Sarıyer Belediyespor: Aslı Tecimer, Karmen Aksoy, Merve Tanıl, Merve Nezir, Begüm Hepkaptan, Hristova (Simay Kurt, Işıl Öz, Shemanova, Bingtong, Ceylan Arısan, Gizem Mısra Aşçı, Aleyna Vence)
Setler: 25-8, 21-25, 25-13, 25-18
Süre: 95 dakika (21, 27, 22, 25)
Türk Hava Yolları: Sıla Çalışkan, Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Neriman Özsoy, Alecrim (Melis Yılmaz, Şeyma Ercan, Buse Kayacan, İkbal Albayrak, Derya Güç, Vasilantonaki)
Sarıyer Belediyespor: Aslı Tecimer, Karmen Aksoy, Merve Tanıl, Merve Nezir, Begüm Hepkaptan, Hristova (Simay Kurt, Işıl Öz, Shemanova, Bingtong, Ceylan Arısan, Gizem Mısra Aşçı, Aleyna Vence)
Setler: 25-8, 21-25, 25-13, 25-18
Süre: 95 dakika (21, 27, 22, 25)