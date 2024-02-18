THY'den üst üste 8. zafer

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Sarıyer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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THY'den üst üste 8. zafer
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18 Şubat 2024 16:27
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Sarıyer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

THY bu sonuçla üst üste sekizinci maçını kazandı. 
 
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Erol Akbulut, Recep Karakoç

Türk Hava Yolları: Sıla Çalışkan, Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Neriman Özsoy, Alecrim (Melis Yılmaz, Şeyma Ercan, Buse Kayacan, İkbal Albayrak, Derya Güç, Vasilantonaki)

Sarıyer Belediyespor: Aslı Tecimer, Karmen Aksoy, Merve Tanıl, Merve Nezir, Begüm Hepkaptan, Hristova (Simay Kurt, Işıl Öz, Shemanova, Bingtong, Ceylan Arısan, Gizem Mısra Aşçı, Aleyna Vence)

Setler: 25-8, 21-25, 25-13, 25-18

Süre: 95 dakika (21, 27, 22, 25)

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