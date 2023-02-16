THY'de Abbondanza dönemi sona erdi!

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, İtalyan başantrenör Marcello Abbondanza ile yollar ayrıldı.



Kulüpten yapılan açıklamada, görevde kalması istense de Abbondanza'nın ayrılmayı istediği aktarılarak şu ifadeler kullanıldı:



"Ülkemizi yasa boğan deprem felaketinin acılarını hep birlikte sarmaya çalıştığımız zorlu günlerden geçiyoruz. Türk Hava Yolları Spor Kulübü olarak 3 kulvarda hedeflerimize emin adımlarla ilerlediğimiz bu dönemde, 2019-2020 sezonundan bu yana takımımızın başantrenörlük görevini sürdüren Marcello Abbondanza, İtalya'da e-work Busto Arsizio ile oynadığımız 2. maç öncesi kulübümüzden ayrılmak istediğini bildirmiş, devam etmesi yönünde yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştır. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerine devamında başarılar dileriz."





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