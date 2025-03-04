Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final ilk maçında 5 Mart Çarşamba günü deplasmanda İtalyan temsilcisi Igor Gorgonzola ile karşılaşacak.
Novara'daki Igor Gorgonzola Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.
Mücadelede Bosna Hersek Voleybol Federasyonundan Mirza Basic ve Yunanistan Voleybol Federasyonundan Ioannis Ioannidis hakem ikilisi görev yapacak.
Çeyrek final ilk maçında Polonya'nın BKS Bostik takımına 3-1 mağlup olan Türk Hava Yolları, rövanş mücadelesini 3-0 kazanıp altın sette de galip gelerek adını yarı finale yazdırdı.
İtalyan ekibi ise çeyrek finaldeki iki karşılaşmada da Bulgaristan temsilcisi Maritza Plovdiv'i 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Yarı final rövanş mücadelesi, 13 Mart Perşembe günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.
THY, CEV Kupası yarı final ilk maçında Igor Gorgonzola'ya konuk
Türk Hava Yolları, CEV Kupası yarı final ilk maçında 5 Mart Çarşamba günü Igor Gorgonzola'ya konuk olacak.
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final ilk maçında 5 Mart Çarşamba günü deplasmanda İtalyan temsilcisi Igor Gorgonzola ile karşılaşacak.
- 15:55 Bodrum FK 15 hafta sonra düze çıktı
- 15:11 Totti ve Cassano tartıştı: Mourinho!
- 14:56 Bayern Münih'te 5 numaralı forma emekli ediliyor!
- 14:46 Icardi oturdu, 'turistik yer' seçildi
- 14:40 Beşiktaş'a joker genç: Toby Collyer
- 14:30 Serdal Adalı, canlı yayına konuk olacak
- 14:27 Zeynep Sönmez, Indian Wells elemelerinde final turuna yükseldi
- 14:25 Serdal Adalı'nın tahmini doğru çıktı
- 14:20 Sivasspor'da kötü gidişat sürüyor
- 14:14 Fenerbahçe Beko'dan Euroleague'de tarihe geçen ribaunt performansı
- 14:11 Türkiye Kürek Şampiyonası Meriç Nehri'nde yapılacak
- 14:08 Trabzonspor'un deplasman kabusu sürüyor!
- 14:05 Sivasspor, kazanmayı unuttu
- 14:03 Çorum FK, 1. Lig'de Boluspor'u ağırlayacak
- 14:00 Kick boksta Wako Dünya Kupası, Antalya'da yapılacak
- 13:58 THY, CEV Kupası yarı final ilk maçında Igor Gorgonzola'ya konuk
- 13:47 GM'ler, Trae Young'ın geleceğini yakın takipte
- 13:46 "Wizards, Bradley Beal'ı geri almayı düşündü" iddiası
- 13:46 Dallas Mavericks, bilet fiyatlarını artırıyor
- 13:41 İsrail'e kırmızı kart göster çağrısına destekler devam ediyor
- 13:24 İtalya'da Gökhan İnler fırtınası!
- 12:59 En-Nesyri, rekora 8 gol uzaklıkta!
- 12:50 Beşiktaş'ta Paulista da iyileşti, tribüne kim çıkacak?
- 12:49 Sivasspor'da teknik direktör değişikliği!
- 12:45 Beşiktaş Solskjaer ile savunmada da toparlandı!
- 12:44 Tüzemen: "Okan Hoca tükenmişlik sendromunda"
- 12:44 Jose Mourinho: "4 puan fark da kapanacak!"
- 12:37 Galatasaray'da yıldızlar endişe yaratıyor!
- 12:30 Fenerbahçe - Rangers maçına İspanyol hakem
- 12:28 Okan Buruk'tan Alanyaspor öncesi karar!
- 12:16 Roma, Victor Nelsson'u geri gönderiyor!
- 12:03 Cenk Tosun'dan Japonya'ya yeşil ışık
- 11:55 Meyers Leonard emekli oldu
- 11:54 NBA'den Ty Jerome'a 25 bin dolar para cezası
- 11:54 Kerr: "Stepsler çalınsa, NBA'in kalitesi artacak"
- 11:53 Galatasaray'da Fernando Muslera sevindirdi
- 11:53 Irving, diz burkulmasına rağmen faul atışlarını attı!
- 11:45 Fenerbahçe taraftarın yüzünü Borsa'da güldürdü
- 11:41 Galatasaray'daki düşüşün 7 sebebi!
- 11:29 Galatasaray'dan TFF'ye Mourinho başvurusu
- 11:27 Beşiktaş'ta Ciro Immobile'ye özel program
- 11:16 Emirhan Topçu: "Kartal gibi uçacağım"
- 11:16 Beşiktaş, Eurocup'ta çeyrek final bileti için sahada
- 11:05 Ciro Immobile golü unuttu
- 11:01 THY Euroleague'de 28. hafta heyecanı başlıyor
- 10:50 Fenerbahçe ve Vakıfbank, Avrupa'da kozlarını paylaşacak
- 10:38 Mario Lemina'dan olumlu etki
- 10:34 Galatasaray'da 2 yıldız geri dönüyor
- 10:28 Okan Buruk'tan Yunus Akgün kararı
- 10:25 Beşiktaş'ta gönül birliği!
- 10:18 Trabzonspor'un gençleri, Avrupa'da tarih yazmak istiyor
- 10:16 Galatasaray'ın ayarını pastalar - partiler bozdu
- 10:05 Thunder, Rockets'ı Shai Gilgeous-Alexander'ın 51 sayısıyla yendi
- 10:04 Beşiktaş Solskjaer ile yüksekten uçuyor
- 10:03 Yapay zekanın Süper Lig şampiyonluk tahmini
- 09:57 Galatasaray, Unicaja'ya ilk mağlubiyetini tattırmak istiyor
- 09:51 Galatasaray'da puanlar Osimhen'den
- 09:41 Zirve yarışına Milan Skriniar etkisi!
- 09:39 Fenerbahçe için Rangers karşısında tarihe geçme fırsatı
- 09:30 Fatih Terim'in takımı Al-Shabab'ta kriz çıktı!
Bayern Münih'te 5 numaralı forma emekli ediliyor!
İtalya'da Gökhan İnler fırtınası!
FA Cup'ta son çeyrek finalist uzatmalarla Nottingham Forest!
Juventus'tan üst üste 5. galibiyet
Nathan Ake'den sakatlık açıklaması!
Vinicius Junior'dan Ballon d'Or açıklaması!
Fabio Capello'dan Messi ve Yamal kıyası!
Onana, Manchester United'dan ayrılmak istemiyor!
Milan'da Reijnders'a yeni sözleşme!
Szczesny'den Barcelona ve gelecek açıklaması!
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Roma, Victor Nelsson'u geri gönderiyor!
-
2
Bayern Münih'te Sacha Boey kararı!
-
3
Galatasaray'da 2 yıldız geri dönüyor
-
4
Fatih Terim'in takımı Al-Shabab'ta kriz çıktı!
-
5
İbrahim Hatipoğlu: "Bir yere kaçmıyoruz!"
-
6
Muslera duruma el koydu: "Konsantre olalım"
-
7
Yusuf Akçiçek için geliyorlar!
-
8
Julio Cesar: "Mourinho bir dahidir!"
-
9
Galatasaray'dan TFF'ye Mourinho başvurusu
-
10
Galatasaray'ın ayarını pastalar - partiler bozdu