THY, CEV Kupası yarı final ilk maçında Igor Gorgonzola'ya konuk

Türk Hava Yolları, CEV Kupası yarı final ilk maçında 5 Mart Çarşamba günü Igor Gorgonzola'ya konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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THY, CEV Kupası yarı final ilk maçında Igor Gorgonzola'ya konuk
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04 Mart 2025 13:58

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final ilk maçında 5 Mart Çarşamba günü deplasmanda İtalyan temsilcisi Igor Gorgonzola ile karşılaşacak.

Novara'daki Igor Gorgonzola Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.

Mücadelede Bosna Hersek Voleybol Federasyonundan Mirza Basic ve Yunanistan Voleybol Federasyonundan Ioannis Ioannidis hakem ikilisi görev yapacak. 

Çeyrek final ilk maçında Polonya'nın BKS Bostik takımına 3-1 mağlup olan Türk Hava Yolları, rövanş mücadelesini 3-0 kazanıp altın sette de galip gelerek adını yarı finale yazdırdı. 

İtalyan ekibi ise çeyrek finaldeki iki karşılaşmada da Bulgaristan temsilcisi Maritza Plovdiv'i 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı final rövanş mücadelesi, 13 Mart Perşembe günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

 

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