THY, CEV Kupası'nda çeyrek finalde!

Voleybol Kadınlar CEV Kupası play-off turunun rövanşında Türk Hava Yolları, İtalya'nın e-work Busto Arsizio takımını 3-0 yendi.



Play-off turunda oynanan ilk karşılaşmadan da 3-0'lık galibiyetle ayrılan Türk Hava Yolları, CEV Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.



İstanbul'da 7 Şubat'ta oynanması gereken ancak Türkiye'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenen rövanş maçı, yine İtalyan ekibinin sahasından yapıldı.



Müsabakayı 25-18, 25-22 ve 25-20'lik setlerle 3-0 kazanan Türk Hava Yolları, çeyrek finale yükseldi.



Karşılaşma öncesinde deprem felaketi sebebiyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, Türk Hava Yolları oyuncuları ve teknik ekibi sahaya Türk bayrağı ve kollarına siyah bant takarak çıktı.



Türk Hava Yolları, çeyrek finalde Fransa'nın Volley Mulhouse takımıyla karşılaşacak.









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