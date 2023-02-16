THY, CEV Kupası'nda çeyrek finalde!

Voleybol Kadınlar CEV Kupası play-off turunun rövanşında Türk Hava Yolları, İtalya'nın e-work Busto Arsizio takımını 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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THY, CEV Kupası'nda çeyrek finalde!
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16 Şubat 2023 01:33
Voleybol Kadınlar CEV Kupası play-off turunun rövanşında Türk Hava Yolları, İtalya'nın e-work Busto Arsizio takımını 3-0 yendi.

Play-off turunda oynanan ilk karşılaşmadan da 3-0'lık galibiyetle ayrılan Türk Hava Yolları, CEV Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.

İstanbul'da 7 Şubat'ta oynanması gereken ancak Türkiye'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenen rövanş maçı, yine İtalyan ekibinin sahasından yapıldı.

Müsabakayı 25-18, 25-22 ve 25-20'lik setlerle 3-0 kazanan Türk Hava Yolları, çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşma öncesinde deprem felaketi sebebiyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, Türk Hava Yolları oyuncuları ve teknik ekibi sahaya Türk bayrağı ve kollarına siyah bant takarak çıktı.

Türk Hava Yolları, çeyrek finalde Fransa'nın Volley Mulhouse takımıyla karşılaşacak.

 

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