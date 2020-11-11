THY, CEV Challenge Kupası'nda son 16'ya yükseldi

Voleybolda Kadınlar CEV Challenge Kupası son 32 turu rövanş maçında Türk Hava Yolları, Hırvatistan'ın OK Kastela ekibini 3-0 yendi.

Haber; AA
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THY, CEV Challenge Kupası'nda son 16'ya yükseldi
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11 Kasım 2020 20:04
Voleybolda Kadınlar CEV Challenge Kupası son 32 turu rövanş maçında Türk Hava Yolları, Hırvatistan'ın OK Kastela ekibini 3-0 yendi.

İlk maçı da 3-0 kazanan Türk Hava Yolları, son 16 turuna yükseldi. Türk Hava Yolları, son 16 turunda Romanya'nın CSM Lugoj takımıyla karşılaşacak.

Salon: TVF 50. Yıl Deniz Esinduy 

Hakemler: Zdravko Zdraveski (Kuzey Makedonya), Alessandro Cerra (İtalya)

OK Kastela: Stanovic, Parcina, Mioc, Strize, Prkacin, Nincevic (Ucovic, Dolonga, Matas)

Türk Hava Yolları: Polen Ünver, Ada Germen, Büşra Şahin, Nursevil Gökbudak, Şeyma Ercan, Özge Nur Çetiner (Merve Dalbeler Aslan)

Setler: 17-25, 15-25, 14-25

Süre: 65 dakika (22, 21, 22)



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