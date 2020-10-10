THY, Beşiktaş karşısında rahat kazandı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 8. hafta maçında Türk Hava Yolları, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

Haber; AA
THY, Beşiktaş karşısında rahat kazandı
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10 Ekim 2020 16:52
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 8. hafta maçında Türk Hava Yolları, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Türk Hava Yolları 6. galibiyetini aldı. Beşiktaş ise 8. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ramazan Çevik, İbrahim Acar

Beşiktaş: Derin Ezgi Taşdemir, Bengisu Aygün, Seray Altay, Seda Aslanyürek, Sinem Yıldız, Ezgi Dilik (Göknur Silen, Deniz Hakyemez, Sude Pehlivan, Erce Kasapoğlu, Rida Erlalelitepe)

Türk Hava Yolları: Carlini, Santana, Aslı Kalaç, Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan, Büşra Şahin (Merve Dalbeler Aslan, Ada Germen, Nursevil Aydınlar Gökbudak, Özge Nur Çetiner)

Setler: 13-25, 11-25, 16-25

Süre: 22, 22, 23 (67 dakika)



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