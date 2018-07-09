THY, Azerbaycan'ın futbol takımı Neftçi'ye sponsor oldu

),ile marka iş birliği anlaşması imzaladı.Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza törenine THY Bakü Müdürü Seyfullah İlyas, Neftçi Futbol Kulübü Başkanı Kamran Guliyev, futbolcular ve basın mensupları katıldı.Neftçi Futbol Kulübü Başkanı Guliyev, törende yaptığı konuşmadaanlayışıyla yürütülen Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin ebedi olduğunu söyledi.Anlaşmanın iki devlet arasındaki sportif ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını ifade eden Guliyev,dedi.Törende konuşan THY Bakü Müdürü İlyas, THY olarak iki kardeş ülke arasındaki güçlü bağları her zaman desteklediklerini söyledi.İmzaladıkları anlaşmanın Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluğun bariz yansıması olduğunu vurgulayan İlyas,şeklinde konuştu.Bir yıllık bir süreyi kapsayan anlaşmaya göre Neftçi futbol takımı antrenman formalarında THY logosu kullanacak ve takımın tüm dijital pazarlama ve tanıtım kanallarında THY hakkında tanıtıcı bilgiler paylaşılacak. Bunun yanı sıra, Neftçi kulübünün tüm maç bilet ve davetiyeleri gibi basılı bildirimlerde, aynı zamanda billboard gibi dış mekan tanıtım, reklam ve iletişim çalışmalarında da THY logosu kullanılacak.Neftçi kulübünün tesisleri deolarak isimlendirilecek.1937'de kurulan Neftçi, 1991'a kadar Sovyetler Birliği Ligi'nde Azerbaycan'ı temsil etmişti. 1992'den itibaren Azerbaycan profesyonel liginde müsabakalara katılan Neftçi'nin 8 ulusal şampiyonluğu bulunuyor.