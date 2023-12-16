THY, Aydın deplasmanından mutlu döndü

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 13. hafta mücadelesinde Türk Hava Yolları, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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THY, Aydın deplasmanından mutlu döndü
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16 Aralık 2023 19:21
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 13. hafta mücadelesinde Türk Hava Yolları, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Hakkı Demiralay, Akif Kabak

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Carlini, Fatma Şekerci, Ecenur Aksoy, Nicoletti, Loda, Özge Nur Çetiner (Selin Adalı, Ayşe Çürük, Tuğçe Akman, Firdevs Kiremitçi, Gizem Düzeltir, Çağla Salih)

Türk Hava Yolları: Bergman, Dicle Babat, Neriman Özsoy, Şeyma Ercan, Kübra Akman, Carneiro (Melis Yılmaz, Van Ryk, Sıla Çalışkan, Duarte, Derya Güç)

Setler: 25-23, 20-25, 17-25, 21-25

Süre: 123 dakika (37, 31, 24, 31)

 

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