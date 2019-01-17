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THY Avrupa Ligi'nde Türk derbisi

THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes ile Darüşşafaka Tekfen, 18 Ocak Cuma günü karşı karşıya gelecek

Kaynak: AA
THY Avrupa Ligi'nde Türk derbisi
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17 Ocak 2019 11:50
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Türk derbisi heyecanı yaşanacak.

Anadolu Efes ile Darüşşafaka Tekfen, 19. hafta mücadelesinde 18 Ocak Cuma günü karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Ligdeki 18 maçta 12 galibiyet ve 6 mağlubiyet alan Anadolu Efes, dördüncü sırada bulunuyor.

Darüşşafaka Tekfen ise 2 galibiyet ve 16 mağlubiyet ile 16. sırada yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Volkswagen Arena'da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes, 93-88 kazanmıştı.

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