THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Marcus Eriksson

Almanya temsilcisi ALBA Berlin'in İsveçli basketbolcusu Marcus Eriksson, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.



Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 28. hafta karşılaşmasını 41 verimlilik puanıyla tamamlayan 27 yaşındaki Eriksson, haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.



Eriksson, takımının deplasmanda Khimki'yi 100-81 yendiği maçta kariyer rekoru 36 sayının yanı sıra 4 ribaunt, 2 asist ve 1 top çalmayla oynadı.



VESELY İKİNCİ OLDU



Haftanın en değerli ikinci oyuncusu ise 35 verimlilik puanıyla Fenerbahçe Bekolu Jan Vesely oldu. Çek pivot, hafta içi oynanan 27. hafta maçında, İstanbul temsilcisinin deplasmanda AX Armani Exchange Milan'ı 100-92 yendiği karşılaşmayı 13 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistle tamamladı.



