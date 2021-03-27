THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Anadolu Efesli Micic

Anadolu Efes forması giyen Sırp basketbolcu Vasilije Micic, THY Avrupa Ligi'nde 31. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.



Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Anadolu Efes'in sahasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u 85-65 yendiği maçta 30 verimlilik puanıyla oynayan Micic, haftanın MVP'si unvanına layık görüldü.



Bu sezon üçüncü kez MVP seçilen Sırp oyun kurucu, mücadeleyi 21 sayı, 7 asist, 4 ribaunt ve 1 top çalmayla tamamlayarak takımının galibiyetinde ön plana çıkmıştı.



