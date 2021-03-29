THY Avrupa Ligi'nde 32. hafta programı

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 32. hafta maçlarıyla devam edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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THY Avrupa Ligi'nde 32. hafta programı
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29 Mart 2021 14:59
Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında yarın ve 31 Mart Çarşamba günü 9 karşılaşma yapılacak. 

Ligde 20 galibiyetle 3. sırada yer alan Anadolu Efes, yarın TSİ 20.00'de Wizink Center'da İspanya temsilcisi Real Madrid'e konuk olacak. 

Ligde 19 galibiyetle 6. sırada bulunan Fenerbahçe Beko ise yarın TSİ 22.00'de Almanya'nın Bayern Münih takımı ile Audi Dome Salonu'nda karşılaşacak.

- Program

THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

30 Mart Salı:

20.00 Real Madrid (İspanya) - Anadolu Efes

20.00 Zalgiris (Litvanya) - ALBA Berlin (Almanya)

20.00 Kızılyıldız mts (Sırbistan) - AX Armani Exchange Milan (İtalya)

20.00 Zenit (Rusya) - CSKA Moskova (Rusya)

21.00 Panathinaikos (Yunanistan) - TD Systems Baskonia (İspanya)

21.05 Maccabi Playtika (İsrail) - Barcelona (İspanya) 

22.00 Bayern Münih (Almanya) - Fenerbahçe Beko 

31 Mart Çarşamba:

20.00 Khimki (Rusya) - ASVEL (Fransa) 

22.00 Valencia Basket (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan)



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