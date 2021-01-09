THY Avrupa Ligi'nde 18. haftanın MVP'si Joffrey Lauvergne

Zalgiris'in Fransız basketbolcusu Joffrey Lauvergne, THY Avrupa Ligi'nde 18. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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THY Avrupa Ligi'nde 18. haftanın MVP'si Joffrey Lauvergne
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09 Ocak 2021 16:48
Litvanya kulübü Zalgiris'in Fransız basketbolcusu Joffrey Lauvergne, THY Avrupa Ligi'nde 18. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Lauvergne, takımının Rus ekibi Khimki'yi 102-75 yendiği karşılaşmada 38 verimlilik puanıyla oynayarak haftanın MVP'si unvanını elde etti.

Khimki'ye karşı yüzde 92,8 şut isabetiyle 29 sayı, 9 ribaunt, 2 asist üreten Fransız pivot, kariyerinde ilk kez bu unvana layık görüldü.



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