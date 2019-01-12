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THY Avrupa Ligi'nde 18. hafta tamamlandı

THY Avrupa Ligi'nin çift maç haftasında Fenerbahçe Beko, 18. karşılaşmasında 16. galibiyetini elde ederek liderliğini sürdürdü

Kaynak: AA
THY Avrupa Ligi'nde 18. hafta tamamlandı
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12 Ocak 2019 10:59
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin çift maç haftasında Fenerbahçe Beko, 18. karşılaşmasında 16. galibiyetini elde ederek liderliğini sürdürdü.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda 17 ve 18. hafta maçları tamamlandı.

Fenerbahçe Beko, 17. hafta karşılaşmasında 12 maçlık galibiyet serisini Rusya deplasmanında Khimki'ye uzatmada yenilerek noktaladı. Ülker Sports Arena'da 18. hafta maçında Litvanya ekibi Zalgiris'i farklı yenen sarı-lacivertliler, 16. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.

Anadolu Efes ise iyi gidişatını sürdürdü ve çift maç haftasını iki galibiyetle tamamladı. Önce deplasmanda Zalgiris'i farklı geçen lacivert-beyazlılar, sahasında da Khimki'yi yenerek 12. galibiyetine ulaştı ve 4. sıradaki yerini korudu.

Darüşşafaka Tekfen ise haftayı galibiyet alamadan kapattı. Önce sahasında Rus ekibi CSKA Moskova'ya farklı kaybeden Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda da Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'ye son anlarada yediği basketle kaybetti. Ligin 18. haftasında 16. yenilgisini alan yeşil-siyahlılar, son sıradan kurtulamadı.

 Sonuçlar

17. hafta:

Khimki- Fenerbahçe Beko: 84-78 (Uzatmada)

Zalgiris-Anadolu Efes: 58-79

Olympiakos-Baskonia: 91-87

Herbalife Gran Canaria-Real Madrid: 67-75

Darüşşafaka Tekfen-CSKA Moskova: 65-80

Panathinaikos-Bayern Münih: 77-67

Maccabi FOX-Buducnost VOLI: 81-76

AX Armani Exchange Olimpia Milan-Barcelona Lassa: 85-90


18. hafta:

Anadolu Efes-Khimki: 81-72

Fenerbahçe Beko-Zalgiris: 78-61

Real Madrid-Olympiakos: 94-78

CSKA Moskova-Maccabi FOX: 76-93

Buducnost VOLI-Darüşşafaka Tekfen: 75-74

Baskonia-Herbalife Gran Canaria: 83-66

Bayern Münih-AX Armani Exchange Olimpia Milan: 93-87

Barcelona Lassa-Panathinaikos: 79-68


Puan durumu

 Takımlar  O  G  M   AS  YS  AV.  Puan
 1. Fenerbahçe Beko   18  16  2  1500  1340  160  34
 2. Real Madrid   18  15  3  1572  1364  208  33
 3. CSKA Moskova   18  13  5  1554  1469  85  31
 4. Anadolu Efes    18  12  6  1544  1443  101  30
 5. Olympiakos  18  11  7  1446  1394  52  29
 6. Barcelona Lassa  18  11  7  1397  1361  36  29
 7. Bayern Münih  18  9  9  1444  1468  -24  27
 8. Baskonia   18  8  10  1462  1452  10  26
 9. AX Armani Exchange Olimpia Milan   18  8  10  1572   1562   10  26
 10. Panathinaikos  18  8  10  1395  1416  -21  26
 11. Maccabi FOX    18  7  11  1423  1444  -21  25
 12. Khimki   18  7  11  1408  1435  -27  25
 13. Zalgiris   18  7  11  1388  1419  -31  25
 14. Herbalife Gran Canaria   18  6  12  1421  1575  -154  24
 15. Buducnost VOLI    18  4  14   1333  1530  -197  22
 16. Darüşşafaka Tekfen    18  2  16  1342  1529  -187  20
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