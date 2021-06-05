THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'in bayrakları köprülere asıldı

THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'in bayrakları, İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Anadoluefessk.org
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THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'in bayrakları köprülere asıldı
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05 Haziran 2021 17:47
THY Avrupa Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın bayrakları, İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldı.

Lacivert-beyazlı ekibin büyük ebatlı bayrakları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde dalgalanıyor.

Anadolu Efes'in bayrakları 10 gün boyunca köprülerde asılı kalacak.

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