THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'in bayrakları köprülere asıldı

THY Avrupa Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın bayrakları, İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldı.
Lacivert-beyazlı ekibin büyük ebatlı bayrakları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde dalgalanıyor.
Anadolu Efes'in bayrakları 10 gün boyunca köprülerde asılı kalacak.
Lacivert-beyazlı ekibin büyük ebatlı bayrakları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde dalgalanıyor.
Anadolu Efes'in bayrakları 10 gün boyunca köprülerde asılı kalacak.