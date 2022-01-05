THY Avrupa Ligi'ne koronavirüs engeli

THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasındaki 9 maçtan 7'si yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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THY Avrupa Ligi'ne koronavirüs engeli
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05 Ocak 2022 15:33
THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında oynanması planlanan 9 maçın 7'si yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes-Bayern Münih ve Kızılyıldız mts-Fenerbahçe Beko müsabakalarının yanı sıra, Maccabi Playtika-Bitci Baskonia, ASVEL-Monaco, Real Madrid-UNICS Kazan, ALBA Berlin-Panathinaikos ve Zalgiris-Olympiakos karşılaşmaları da Kovid-19 vakaları sebebiyle bu hafta oynanamayacak.

THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında sadece CSKA Moskova-Barcelona ile AX Armani Exchange Milan-Zenit maçları 7 Ocak Cuma günü yapılacak. 


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