THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Okobo

THY Avrupa Ligi'nde Panathinaikos'u mağlup eden LDLC ASVEL'in oyuncusu Elie Okobo, 37 verimlilik puanına ulaşarak haftanın en değerli oyuncusu ünvanının sahibi oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Okobo
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30 Ekim 2021 15:38
Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'de forma giyen Elie Okobo, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, maçta 37 verimlilik puanına ulaşan Fransız basketbolcu, ligde 7. haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Okobo, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u 84-70 yendikleri karşılaşmada 35 sayı, 4 ribaunt, ikişer asist ve top çalmayla oynayarak galibiyette başrolü oynamıştı. 24 yaşındaki basketbolcu, LDLC ASVEL formasıyla kariyerinin en skorer performansına bu maçta ulaşmıştı.


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