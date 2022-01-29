THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Nikola Milutinov

THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si CSKA Moskova'nın Sırp basketbolcusu Nikola Milutinov oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Nikola Milutinov
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29 Ocak 2022 16:54
CSKA Moskova'nın Sırp basketbolcusu Nikola Milutinov, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 23. hafta karşılaşmalarında 28 verimlilik puanına ulaşan Milutinov, kariyerinde 5. kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Milutinov, takımının 86-75 kazandığı UNICS Kazan deplasmanında 17 sayı, 7 ribaunt, 2 asist ve 2 blokla oynadı.

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