THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Nico Laprovittola

Barcelona'nın Arjantinli basketbolcusu Nico Laprovittola, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Nico Laprovittola
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12 Şubat 2022 16:50
İspanya temsilcisi Barcelona'nın Arjantinli basketbolcusu Nico Laprovittola, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 26. hafta karşılaşmalarında 27 verimlilik puanına ulaşan Laprovittola, kariyerinde ilk kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Laprovittola, takımının deplasmanda 86-68 kazandığı Real Madrid maçında 20 sayı, 7 ribaunt ve 2 asistle mücadele etti.

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