THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Mirotic

Nikola Mirotic, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Mirotic
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13 Kasım 2021 15:36
Barcelona'nın Karadağ asıllı İspanyol basketbolcusu Nikola Mirotic, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 9. hafta karşılaşmalarında 37 verimlilik puanına ulaşan Mirotic, haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Mirotic, takımının iç sahada 93-67 kazandığı Bitci Baskonia maçında 25 sayı, 8 ribaunt, 2 asist, 1 top çalmayla oynadı.


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