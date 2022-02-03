THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si James Nunnally

THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu Maccabi Playtika'nın ABD'li basketbolcusu James Nunnally oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si James Nunnally
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03 Şubat 2022 16:56
İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'nın ABD'li basketbolcusu James Nunnally, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 24. hafta karşılaşmalarında 38 verimlilik puanına ulaşan Nunnally, kariyerinde ilk kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

31 yaşındaki Nunnally, takımının 94-78 kazandığı Zalgiris Kaunas deplasmanında 32 sayıyla kariyer rekoru kırarken, 2 ribaunt, 1'er asist, top çalma ve blokla oynadı.

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