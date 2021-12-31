THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Billy Baron

Rusya ekibi Zenit'te forma giyen Billy Baron, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Billy Baron
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31 Aralık 2021 16:21
THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu, Rusya ekibi Zenit'te forma giyen Billy Baron oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 18. hafta karşılaşmalarında 30 verimlilik puanına ulaşan ABD'li basketbolcu Baron, haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Takımının Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız mts karşısında 80-76 kazandığı maçta 25 sayı, 6 asist, 4 ribaunt, 1 top çalmayla oynayan Baron, kariyerinde ilk kez bu ödüle layık görüldü.


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