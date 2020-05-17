THY 19 Mayıs hatıra bileti nasıl alınır #TarihiYolculuk #TK1919

THY'nin gerçekleştireceği sembolik 19 Mayıs uçuşu için hatıra bileti almak mümkün. Bunun için gerekli yönlendirmemizi takip edersiniz ulaşabilirsiniz. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı tarihten 101 yıl sonra, 19 Mayıs 2020'de İstanbul'dan Samsun'a düzenlenecek uçuş, TK1919 sefer sayısı ile gerçekleşecek.

17 Mayıs 2020 03:55
THY 19 Mayıs hatıra bileti nasıl alınır #TarihiYolculuk #TK1919
Bayrak taşıyıcı hava yolunun bu tarihi yolculuğuna evlerinde kalarak katılmak isteyen kişiler "www.tarihiyolculuk.com" adresi üzerinden hatıra biletlerini oluşturabilecek. Oluşturulan hatıra biletler bugünden itibaren "#TarihiYolculuk ve #TK1919" etiketleriyle sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılabilecek.

19 MAYIS TARİHİ HATIRA BİLETİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN
THY 19 MAYIS HATIRA BİLETİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Aşağıda yer alan linke tıklayarak karşınıza çıkan alana isim ve soyisminizi yazarak hatıra biletinizi oluşturabilirsiniz. Ardından önünüze çıkan ekranda bunu Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal ağlarda paylaşabilirsiniz.



THY 19 MAYIS HATIRA BİLETİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı tarihten 101 yıl sonra, 19 Mayıs 2020'de İstanbul'dan Samsun'a düzenlenecek uçuş, TK1919 sefer sayısı ile gerçekleşecek.

Bayrak taşıyıcı hava yolunun bu tarihi yolculuğuna evlerinde kalarak katılmak isteyen kişiler "www.tarihiyolculuk.com" adresi üzerinden hatıra biletlerini oluşturabilecek. Oluşturulan hatıra biletler bugünden itibaren "#TarihiYolculuk ve #TK1919" etiketleriyle sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılabilecek.



TÜRK HAVA YOLLARI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA

"19 Mayıs'ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı yere, Samsun'a uçuyoruz.

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu olarak, tüm vatandaşlarımızı bu özel uçuşa davet ediyoruz.
Siz de bu tarihi uçuşumuza katılarak hatıra biletinizi alın, dünyanın en yüksek katılımlı uçuşuna hep birlikte imza atalım!"

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "23 Nisan'ın 100. yılında dünyanın en büyük bayrağını gökyüzüne açan Türk Hava Yolları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel, tarihi bir uçuş daha gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Millî Mücadele'yi başlattığı tarihten tam 101 yıl sonra, 19 Mayıs 2020 tarihinde İstanbul'dan Millî Mücadele'nin başladığı şehir olan Samsun'a düzenlenecek bu tarihi uçuş TK1919 sefer sayısı ile gerçekleşecek.

19 Mayıs günü İstanbul'dan Samsun'a gerçekleştirilecek TK-1919 sefer sayılı tarihi uçuşun kaptan pilotu Selin Sevimli, ikinci pilot ise Doğukan Demir olacak. Bu tarihi sefere evlerinde kalarak katılmak isteyen kişiler ise www.tarihiyolculuk.com adresi üzerinden hatıra biletleri oluşturabilecek. Oluşturulan hatıra biletleri bugünden itibaren #TarihiYolculuk ve #TK1919 sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılabilecek." denildi.

TÜRK HAVA YOLLARI VİDEOSU

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