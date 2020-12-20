Thuram rakibine tükürdüğü için özür diledi

Borussia Mönchengladbach'ın Hoffenheim ile karşı karşıya geldiği maçta rakibine tükürerek kırmızı kart gören Marcus Thuram kamuoyundan ve rakibinden özür diledi.Fransız futbolcu yaptığı açıklamada sergilediği davranış nedeniyle çok üzgün olduğunu ve o anda kasıtlı bir hareket yapmadığını belirterek davranışını görmek zorunda kalan herkesten özür dilediğini belirtti.Thuram'ın açıklaması şu şekilde:"Rakibimin hareketine yanlış tepki verdim. Kasıtlı olarak değil kazara oldu. Bu yüzden alacağım ceza ne ise katlanmaya hazırım, Herkesten özür dilerim"Marcus Thuram'ın rakibine tükürmesi nedeniyle ağır bir ceza alması bekleniyor.