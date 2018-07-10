Thuram: "Mbappe'nin 5 yaşındaki halini bilirim"

Fransız Milli Takımı'nın efsane isimlerinden Lillian Thuram, genç yıldız Kylian Mbappe ile ilgili konuştu.

Fransız Milli Takımı'nın eski savunma oyuncusu Lillian Thuram, Fransız kulübü PSG'nin ve milli takımın yıldız oyuncusu Kylian Mbppe ile nasıl tanıştığını anlattı.

Thuram, "Doğruyu söylemek gerekirse, onu çok uzun bir süredir tanıyorum. Fransız Milli Takımı için oynadığım zaman onunla tanışmıştık. O zamanlar antrenmanlardan sonra kalıp, çocuklarla oynayıp eğlenirdim. Killian da ordaydı, sanırım 5 veya 6 yaşındaydı. Hemen dikkatimi çekmişti. Herkese kim olduklarını ve nereden geldiklerini sormuştum, bu sebeple onu hatırlıyorum. Hala o çoçuğa benziyor. En sevdiğim özelliği baskı altında daha da iyi oynaması." şeklinde konuştu.

19 yaşındaki Kylian Mbappe, bu Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı için oynadığı 6 maçta 3 gol kaydetti ve turnuvada Fransa'nın en başarılı oyuncularından biri olmayı başardı.

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Sonuçlar
Yarı finaller
Fransa
1-0
10.07.2018
 Belçika
1
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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