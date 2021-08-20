Thorup: "Maç beklediğimiz gibi geçti"

Kopenhag'ın teknik direktörü Jess Thorup, Sivasspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Thorup: 'Maç beklediğimiz gibi geçti'
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20 Ağustos 2021 01:00
Danimarka temsilcisi Kopenhag'ın teknik direktörü Jess Thorup Sivasspor maçı sonrası basın toplantısıne girişti.

Thorup yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle maç beklediğimiz gibi oldu. Sivasspor güçlü bir takım. Güçlü oynadılar. Özellikle kanat oyuncuları çok güçlüydü. Bize zor zamanlar yaşattılar. Ceza sahamıza uzun toplarla yaklaşmaya çalışacaklardı. Bunu da iyi savuşturduğumuzu düşünüyorum. Ayrıca topa hakim olduğumuzda iyi oynadık. Pozisyonlar bulduk, değerlendirdik. İlk yarıda da bazı pozisyonlarımız var. Galip geldiğimiz için mutluyuz."


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