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Thorn: "Kenyon Martin gittikten sonra, bir daha aynı olamamıştık"

Eski Brooklyn / New Jersey Nets genel menajeri Rod Thorn, Kenyon Martin ayrıldıktan sonra ekibin hiçbir zaman aynı olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski Brooklyn / New Jersey Nets genel menajeri Rod Thorn, Kenyon Martin ayrıldıktan sonra ekibin hiçbir zaman aynı olmadığını söyledi.

Thorn, geçmişte meşru şampiyonluk adayı oldukları zamana geri döndü ve Martin ayrıldığında, takımın "asla aynı olmadığını" belirtti.

Nets muhabiri Tom Dowd, Thorn'a Nets'in 2000'lerin başındaki yıldız oyuncusu Martin hakkında ne düşündüğünü sordu:

"Yürek. Kenyon gittikten sonra asla aynı olamadık. Ben oradayken onun yerine asla başkasını almadık. Muazzam bir yüreği vardı, her şeyini vermişti, çok koşardı, Jason ile harika oynardı. Tim Duncan için biraz cılız kaldı, ama bizim için harika bir iş çıkardı, bayılmıştım."

Martin, Nets'in 2000 NBA Draftı'nda ilk sıradan seçtiği oyuncuydu. Etkisini hızlıca göstermişti ve ilk senesinde çaylak beşine seçilmişti. Martin, özellikle Thorn 2002'de Phoenix Suns ile bir takasla Jason Kidd'i getirdiğinde, hızlı bir şekilde gelişmişti.

Kidd-Martin ikilisi oldukça iyi çalışmıştı ve Nets ekibi NBA Finalleri'ne kadar çıkmıştı. Dört maçta Los Angeles Lakers tarafından süpürülmelerine rağmen, takım, doğru kadro hamlelerini yapmalarından ötürü daha da güven kazanmıştı. Aynı sezonda Thorn, Yılın Yöneticisi ödülünü almıştı.

Nets, sonraki sezon NBA Finalleri'ne bir kez daha çıkmış, bu kez, San Antonio Spurs tarafından altı maçta elenmişlerdi. 2003-04 sezonu, Denver Nuggets'a takaslanmadan önce Martin'in Nets ile geçen son yılıydı.


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