Thorn: "Jordan asla bize gelip, 'Isiah'yı takıma almayın' demedi"

ABD Basketbol Erkekler Milli Takım Seçim Komitesi eski başkanı Rod Thorn, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın, kendisiyle Detroit Pistons efsanesi Isiah Thomas'ın 1992 Dream Team kadrosuna alınmaması konusunda asla konuşmadığını söyledi.



Thomas, 1992 Olimpiyatları Dream Team kadrosuna alınmadığından ötürü, bugün bile üzgün durumda. Kendisini, Jordan'ın takımda istemediğine dair uzun yıllar süren bir söylenti dile getirilmiş olsa da, Thorn, MJ'in kendisiyle bu konuda konuştuğu iddialarını yalanladı:



"Jordan'la olan konuşmamda, Isiah Thomas'la alakalı hiçbir şey yoktu. 'Ben katılırım' dedi sadece. Bu konuşma sırasında Isiah'ın adı hiçbir zaman geçmedi ve biz konuştuktan sonra hiçbir zaman kararından döndüğünü belirtmedi. Şimdi, eğer böyle bir şey olmuşsa, o zaman başkasıyla olmuştur. Çünkü onunla konuştuğumda, kesinlikle katılacağını söylemişti."



Thomas, 1991 Doğu Konferansı Finalleri'nden sonra, kendilerini elemiş olan Bulls ekibiyle el sıkışmayı reddettiği için "ağır bir bedel" ödediğini söylemişti.



