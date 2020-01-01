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Thorgan Hazard "Þutu atarken gol olacaðýný düþünmedim"

Belçika'yý çeyrek finale taþýyan isim olan Thorgan Hazard, karþýlaþmanýn ardýndan attýðý golü ve maçý deðerlendirdi.

Thorgan Hazard 'Þutu atarken gol olacaðýný düþünmedim'
Belçika'ya çeyrek finali getiren golü kaydeden Thorgan Hazard, maçýn ardýndan deðerlendirmelerde bulundu.

Attýðý þýk golü anlatan Thorgan, "Þutu attýðýmda gol olacaðýný tahmin etmiyordum. Top zaten kalecinin tuttuðu tarafa doðru gidiyordu ancak yön deðiþtirdi ve topu bir anda kalenin içinde gördüm. Benim için olaðanüstü bir andý." diye konuþtu.

Portekiz'in topa sahip olan taraf olmasýna raðmen iyi savunma yaparak maçý aldýklarýný söyleyen Hazard, "Maçý kazandýran golü atmak harika bir his. Hiç kolay bir maç olmadý. Yarý yarýya þansýmýz vardý. Onlar topu daha fazla kontrol etti. Ancak biz de golden sonra çok iyi bir takým savunmasý yaptýk." ifadelerini kullandý.

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