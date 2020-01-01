Thompson'ın, sezonun ilk maçında oynamaması olası

Boston Celtics başantrenörü Brad Stevens, Tristan Thompson'ın, ekibin 23 Aralık'ta Milwaukee Bucks'a karşı oynanacağı sezonun ilk maçında oynamaya hazır olacağından emin olmadığını söyledi.



Stevens, muhabirlere Thompson hakkında şu açıklamaları yaptı:



"Şu anda bunu söylemek zor. Henüz antrenmanların herhangi bir bölümünde yer almadı. Antrenman öncesi 2'ye 2, 3'e 3, hafif düzeyde, iki yönlü oyunu okuma çalışmaları yaptı o kadar.



Uzun zamandır oynamıyor. Bubble'da oynamadı, bu yüzden antrenmanda oynamaya başladığı an kendisi için bir alışma süreci başlayacak ve bunun antrenmanın ilk gününde, bir anda olacağını sanmıyorum. Sanırım bundan biraz daha fazlası olacak.



23 Aralık açısından bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum. Geçen her gün oynamasın olasılığının düştüğünü söyleyebilirim."



Kariyerinin ilk sekiz yılını Cleveland Cavaliers ile geçirdikten sonra bu ölü sezonda Boston ile iki yıllığı 19 milyon dolarlık bir sözleşme imzalayan Thompson, Mart ayından bu yana hiçbir maçta forma giymemişti.



Stevens, geçen bu boş zamanın, Thompson'ın antrenman kampının başlangıcına doğru hamstringini incittikten sonra, aktivitesini artırmasını ancak daha da zorlaştırdığını söyledi.



