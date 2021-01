Thompson: "Umarım bir gün Cleveland'da, formam emekli edilir"

Boston Celtics pivotu Tristan Thompson, Cleveland'da geçirdiği zaman hakkında konuştu ve Cavaliers'ın forma numarasını emekliye ayırmasını umduğunu söyledi.



Thompson, önceki ölü sezon Celtics ile anlaşmak için şehri terk etmesine rağmen, Cleveland'da halen büyük bir takipçi miktarına sahip.



Thompson, 2016 yılında LeBron James ve Kyrie Irving ile birlikte organizasyon tarihinde tecrübe edilen ilk şampiyonluk döneminde, takımla geçirdiği zamanı şu şekilde açıkladı:



"Cleveland'daki insanlar gibiydim. Mavi yakalı. Çalışkan. Her gün her şeye rağmen işine giden. Cleveland'daki insanlar her zaman gözardı edilmiştir.



Ancak Cleveland'daki insanlar hakiki, çalışkan, sert ve cesur insanlardır. Ben de oynadığımda böyleydim. Umarım insanlar beni böyle hatırlar ve bir gün formam o arenada yükselebilir."



Thompson, 2011 NBA Draftı'nda katıldığı Cavaliers'ın 2015 ve 2018 yılları arasındaki "altın çağının" önemli bir parçası olmuştu.