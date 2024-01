Golden State Warriors forveti Klay Thompson, Warriors'ın sezon derecesinden daha iyi durumda olduğunu söyledi.



Warriors'ın Chicago Bulls'u 140-131 skorla mağlup ettiği karşılaşmada 30 sayı, 6 ribaund ve 6 asistle oynayan Thompson, takımın potansiyeline ilişkin samimi bir açıklama yaptı:



"Ne zaman toparlanacağımızı ve en iyi oyuncularımızdan bazıları yokken kaleyi korumamız gerektiğini biliyoruz. Herkes kadar iyi olabiliriz. Ligin en iyi takımlarını yenmişliğimiz ve her takımla sonuna kadar mücadele etmişliğimiz var.



Bu yıl işlerin kolay olmayacağını anlıyoruz; her sezon kolay geçecek diye bir şey yok. Her gece kazanmak için savaşmamız gerekecek. Ancak böyle bir takımın potansiyelinin limiti olmadığını da biliyoruz.



Mücadeleyi devam ettirmemiz gerek. Derecemiz yüzünden cesaretimiz kırılmamalı. Sezon derecemizden daha iyi olduğumuzu düşünüyoruz."



Bulls'a karşı alınan galibiyetle Warriors 18-20 derecesine yükselerek, Batı Konferansı'nda 12. sıraya yerleşti.