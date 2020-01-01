Thompson: "LeBron ve AD, basketbolun gördüğü en iyi kombinasyon"

Eski Los Angeles Lakers pivotu Mychal Thompson, Lakers'ın süperstar ikilisi LeBron James ve Anthony Davis'in "basketboldaki en iyi kombinasyon" olduğunu söyledi.



Aynı zamanda Golden State Warriors yıldızı Klay Thompson'ın babası olan Mychal Thompson, Sirius XM NBA Radio'da yakın zamanda Lakers'ın önde gelen ikilisi hakkında bazı düşüncelerini paylaştı:



"Basketbolun gördüğü en iyi kombinasyon onlar. Lakers, Anthony Davis'i aldı alalı, bunun olmasını bekliyordum. İnsanlar bu ikilinin Shaq ve Kobe ya da Magic ve Kareem'e eşit olup olmadığını konuşuyorlar. Ben de 'şampiyonluğu tekrarladıklarında olacaklar' diyorum.



Arka arkaya veya üst üste şampiyonluk kazandığınızda, bu sizi en iyi ikililer olarak Laker tarihinin zirvesine taşır. Ama geçmişteki ikililerin koyduğu çıta çok yüksek olduğu için, şampiyonluğu tekrarlamaları gerekli."



