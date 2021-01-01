Thompson: "Koçumdan ilham almam gerektiği gün, emekli olurum"

Sacramento Kings pivotu Tristan Thompson, Kings'in yakın zamandaki deplasman serisi performansıyla ilgili hayal kırıklığını dile getirdi.



Takımın deplasman serisini 1-3 şeklinde kapatması sonrası medyaya konuşan Thompson, ekibin kazanmak için ihtiyacı olduğu şeyleri dile getirerek, bunun Kings'in kötü ilerlemesi durumunda gönderileceği iddia edilen koç Luke Walton ile ilgili olmadığını açıkladı:



"Kimse kendisine ilham verecek bir koça ihtiyaç duymamalı. Bir maçta ilhamdan yoksunsanız, zaten sahada olmamalısınız. Kaybeden takımların ve oyuncuların koçlarından ilham almaları gerektiğine ne ben, ne de takım arkadaşlarım inanıyor. Çünkü hepimizin kazanmak istediğini biliyorum. Yani koç Walton'ın bize ilham vermesine gerek yok. Burada Glory Road filmi çekmiyoruz.



Maçta numaranızı duyduğunuz an oynamaya hazır olmanız lazım. Ömrümde bir koçun bana ilham vermesine asla duymadım, duymam ve duymayacağım da. Bana ilham verecek bir koça ihtiyaç duyacağım gün, emekli olacağım gündür."



Kings, 6-9'luk derecesiyle Batı Konferansı'nda 11. sırada yer alıyor.



