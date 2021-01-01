Thompson'ın babası: "Klay emekli olduğunda, teknesine atlayıp dünyayı gezer"

Golden State Warriors yıldızı Klay Thompson'ın babası Mychal Thompson, oğlunun emekli olduktan sonra NBA çevresine yakın kalacağını düşünmediğini söyledi.



Yakın zamanda KNBR'ın "Tolbert, Krueger & Brooks" radyo programında Mychal, oğlunun basketbol oynamayı bırakmaya karar verdiğinde yapabileceklerinden bahsetti ve Klay'in teknesini sürmeye devam edeceğine ve bunu tam zamanlı işi haline getireceğine inandığını açıkladı:



"Şu anda iyi durumda. Instagram hesabında son durumu hakkında herkesi haberdar ediyor. Benim de o sayede haberim oluyor. Emekli olduğu zaman NBA çevresine yakın kalırsa şok olurum. Okyanusu ve teknesini çok seviyor çünkü. Teknesiyle tüm dünyayı dolaşacağını düşünüyorum.



Bahamalar'da bir deniz kaptanı olup, turistleri geziler ve diğer şeyler için dolaştırabileceği gözümün önüne geliyor. Ve eğer Bahamalar'a gittiyseniz, bunu neden yapmak istediğini anlarsınız. Dünyanın en güzel yelkenli ve kayık bölgesi orada."



