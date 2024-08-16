Dallas Mavericks guardı Klay Thompson, genç sporculara NBA'in gerçeklikleri hakkında bazı tavsiyelerde bulundu.



Mavericks ile ilk sezonuna hazırlanan Thompson, genç nesil oyunculara NBA'deki hayatın gerçeklerini açıkladığı bir videoda, tecrübelerini şu ifadelerle dile getirdi:



"Buna aşık olmanız lazım. Sonsuza dek sürmüyor. Çok çabuk geçiyor. Kariyerinizde ilerledikçe, lige birlikte geldiğiniz adamlarla bir arada kalmanın daha zor olduğunu fark edeceksiniz. Bu işin tadını olabildiğince çıkarın. Para ve tüm diğer şeyler harika, ancak geçiminizi sevdiğiniz bir şeyi yaparak sağlıyor olmanızdan daha güzel bir his yok."



Warriors'ta geçirdiği 11 senelik kariyerinde beş kez All-Star seçilmiş olan Thompson, bir noktada ligin en iyi şutörlerinden biri konumundayken, Golden State'in zirve yılları olan 2015-2018 arasında dünya çapında üne kavuşmuştu.



Stephen Curry, Draymond Green ve Kevin Durant'le beraber Thompson, organizasyonla bu süreçte dört şampiyonluk kazanmıştı.





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