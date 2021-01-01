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Thompson: "Biri sıkıyorsa benim üzerime tükürsün!"

Boston Celtics pivotu Tristan Thompson, New York Knicks'li bir taraftarın Atlanta Hawks yıldızı Trae Young'a tükürmesi sonrası Madison Square Garden'dan menedilmesinin ardından oyunculara tüküren taraftarlar için daha ağır cezalar olması gerektiğini belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics pivotu Tristan Thompson, New York Knicks'li bir taraftarın Atlanta Hawks yıldızı Trae Young'a tükürmesi sonrası Madison Square Garden'dan menedilmesinin ardından oyunculara tüküren taraftarlar için daha ağır cezalar olması gerektiğini belirtti.

Thompson, birisinin aynısını kendisine yapması durumunda, ne yapacağını şu şekilde paylaştı:

"Muhtemelen hukuki bir ceza da olmalı çünkü sokakta birinin üstüne tükürdüğünüzde, para cezası ve tutuklanma falan olmuyor mu? Arenada birine tükürüyorsanız ve sokaktaki insanlara tüküremiyorsanız, protokol aynı olmalı. Biri sıkıyorsa benim üzerime tükürsün bakalım. Adamı evine kadar takip ederim."

Thompson'ın takım arkadaşı Marcus Smart ve eski Celtics guardı Kyrie Irving, geçtiğimiz günlerde Boston'da oynarken taraftarlardan ırkçı sözler duyduklarını belirtmişlerdi.

Thompson, takıma katıldığından beri böyle bir tacize maruz kalmadığını, ancak bunu bir rakipken duyduğunu sözlerine ekledi:

"Bir Celtic olduğum süreçte, kimse bana ırkçı bir şey söylemedi. Ama bir rakip olarak, durum daha farklı. Böyle bir şey söylüyorlarsa, bu aile içinde aldığı eğitim eksikliğinden geliyor."


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