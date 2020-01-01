Thompson, Amar'e ile dalga geçti: "Dur da hafızanı tazeleyeyim"

Eski Los Angeles Lakers oyuncusu Mychal Thompson, Brooklyn Nets yardımcı antrenörü Amar'e Stoudemire'ın Kevin Durant ve Kyrie Irving'in gördüğü en iyi ikili olduğunu söylemesine tepki gösterdi.



Nets'te koç Steve Nash'in kadrosuna katılmış olan Amar'e, All The Smoke podcast'ine konuk olduğunda, Durant ve Kyrie ikilisinin gördüğü en iyi ikili olduğunu söylemişti.



Golden State Warriors'ın yıldızı Klay Thompson'ın babası da olan Mychal, birçok ikonik ikilinin adını verdiği Twitter'da, Stoudemire ile dalga geçti:



"Amar'e Stoudemire, KD ve Kyrie kadar iyi bir ikili görmediğini söylemiş... Durun, hafızasını biraz tazeleyeyim. Shaq ve Kobe, Jordan ve Pippen, Magic ve Kareem, Lebron ve Davis, Durant ve Steph, Lebron ve Wade... Bunlar sadece birkaçı Amar'e. Başka unuttuğum ikili var mı?"



