Thomas'tan, Rondo ve Jackson'ın IQ'larına büyük övgüler!

Detroit Pistons efsanesi Isiah Thomas, Los Angeles Lakers'ın veteran oyuncusu Rajon Rondo ve eski NBA point guardı Mark Jackson'ın basketbol IQ'larının "dahi seviyesinde" olduğuna inandığını söyledi.



Thomas, Heavy.com'dan Brandon "Scoop B" Robinson'a öncelikle Rondo'nun bir "dahi" olduğuna inandığını açıkladı:



"Rondo'yu her zaman bir dahi olarak adlandırmışımdır. Dediğim gibi, oyunumuz sadece bu dört ila beş istatistiksel kutuya bölündüğünden ötürü; bu bilgi ve doktorayı göremiyoruz. Bu yüzden oyuncuları sadece vücutlarıyla değerlendirip yargılıyoruz; özellikle oyunumuzun tarihindeki Afroamerikalı oyuncuları.



Ama Rondo'nun basketbol zekası açısından dehasını ve IQ'sunu ilk günden anlıyorsunuz. Rondo harika bir şutör ya da pasör olduğu için Hall of Fame'e girmeyecek, muhtemelen oynamış en zeki oyunculardan biri ve bir şampiyon olduğu için girecek."



"RAKİPLERİNDEN EN İYİ FAYDALANAN ONLAR!"



Thomas, Jackson ve Rondo'nun basketbol IQ'sunun "dahi düzeyinde" olduğunu ise şöyle belirtti:



"İster inanın ister inanmayın, Rondo ve Mark Jackson'ı dahi düzeyinde basketbol IQ'ları ile aynı kategoriye koyuyorum. Çünkü, bu iki guarda da baktığınızda, ikisi de sadece yeteneklerini maksimize etmekle kalmıyor, aynı zamanda oyun için beyin kapasitelerini de maksimize ediyorlar.



Her ikisi de, yapamayacakları şeyler üzerine ciddi eksikliklerle lige gelmişlerdi. Ancak sahada çoğu zaman yapabildikleri şey, zor anlarda rakiplerinden daha iyi düşünerek, onların eksikliklerinden faydalanmaktır.



Rondo'ya ve Mark Jackson'a IQ ve zeka açısından baktığınızda, basketbol oyununda, sınırlı yeteneklerinden bu ikisi kadar daha faydalanan başka iki oyun kurucu olduğunu düşünmüyorum."