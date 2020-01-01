Thomas'tan, Jordan'a övgü!: "MJ, basketbolu global hale getirdi!"

NBA efsanesi Isiah Thomas, eski rakibi Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ı, basketbol dünyasının 'sınırlarını genişlettiği' için takdir etti.



Şaşırtıcı bir şekilde, yakın tarihli bir röportajda, Thomas'ın rakibi MJ hakkında muhteşem şeyler söylediği görüldü.



"ShowTime" podcastinde Michael Cooper, Thomas'a Jordan'ı sordu ve Detroit Pistons efsanesi, şu yanıtı verdi:



"Michael Jordan. Yani, inanılmaz. En yetenekli, becerikli adam. Yani, onun gibi bir sporcuyu hiç görmüş müydük? Evet, Dr. J. vardı. Ama sonra Jordan geldiğinde, sanki o yerdeyken ona yetişemiyor gibiydik.



Ama sıçradığında, evet, biliyorsunuz ki Michael Jordan inanılmaz bir şampiyon haline geldi. Yalnızca inanılmaz bir şampiyon haline gelmekle kalmadı, oyunumuzu aldı ve sadece ülke içinde geliştirmekle kalmayarak, basketbol vasıtasıyla patlama yapıp, global ve uluslararası ölçekte tanıttı ve bu da bizim için gerçekten her şeyi mümkün kılmakla beraber, şu anda sahip olduğumuz türden hayatları edinmemizi sağladı."



"DAHA ÖNCE ÖYLE İKİ OYUNCU GÖRMEDİK.."



Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ile Jordan'ın sonsuz G.O.A.T. tartışmalarına rağmen, Thomas, bu iki oyuncuya ligin büyümesine katkıları için teşekkür edilmesi gerektiğini düşünüyor:



"Demek istediğim, basketbol dünyasının sınırlarını genişletmek için gerçekten takdir etmeniz gerektiğini düşündüğüm iki oyuncu var, bunlar Michael Jordan ve LeBron James. Spor için uluslararası ve parasal anlamda yaptıklarını düşünürsek. Biliyorsunuz ki, daha önce onlar gibi iki oyuncu olmamıştı."



