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Thomas Tuchel'in yeni takımı belli oluyor!

Alman teknik direktör Thomas Tuchel'in İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'nın başına geçeceği iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Thomas Tuchel'in yeni takımı belli oluyor!
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26 Aralık 2017 05:38
Borussia Dortmund ile yollarını ayırdıktan sonra hiçbir kulüpte çalışmayan Alman teknik direktör Thomas Tuchel'in Sevilla ile yakın temasta olduğu belirtildi. Alman ve İspanyol basınında çıkan haberlere göre 44 yaşındaki teknik adam, Sevilla ile anlaşmaya yakın.

Teknik direktör Eduardo Berizzo ile yollarını ayıran Sevilla'nın teknik direktör adayları arasında ilk sırada Thomas Tuchel'in olduğu belirtilirken Alman teknik adamın alternatifleri arasında Andre Villa Boas ve Laurent Blanc gösterildi.

SEZON SONU BAYERN İDDİALARI

Thomas Tuchel'in adı, sezon sonu için Bayern Münih ile de anılıyor. Bayern Münih'in teknik direktör Jupp Heynckes'in sezon sonu görevini bırakacağı ve genç teknik direktörün Bayern'i çalıştıracağı iddia ediliyordu.



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