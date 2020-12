Thomas Tuchel'in bu tavrı tepki çekti!

Paris Saint-Germain ile Başakşehir'in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6'ncı ve son maçında 4'üncü hakem Sebastian Coltescu, Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu.

İşte Tuchel ve Guldbransen arasındaki o sözler:

No way Tuchel backing the 4th official



Am white like him but someone tell TUCHEL #BlackLivesMatter forever. #UCL #MUFC pic.twitter.com/72k4LEo1Ik



— Maria (@UtdKatrina) December 8, 2020