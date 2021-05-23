Thomas Tuchel: 'Şimdi sırada Şampiyonlar Ligi var'

İngiltere Premier Lig'in son haftasında Aston Villa'ya 2-1 yenilmesine rağmen Leicester City'nin Tottenham'a 4-2 mağlup olması sonrasında sezonu 4. bitiren Chelsea'de teknik direktör Thomas Tuchel duygularını paylaştı.



Şanslı olduklarını söyleyen Alman hoca, "Bu yenilginin nedeni kendimiziz, çok fazla şans bulduk ama değerlendiremedik. Şanslıydık. Yenilgi hiçbir zaman mutlu etmez ama bu sefer hedefimize ulaştığım için mutluyum. Genç bir takımımız var ve oyuncular kariyerlerinin ilk kupası için hazır. Şimdi Şampiyonlar Ligi finaline odaklanmış olacağız" ifadelerini kullandı.



Chelsea, İngiltere Premier Lig'i 67 puanla 4. sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi biletini kaptı.



