Thomas Tuchel: "Şampiyonluğu düşünmek aptallıktır"

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin teknik direktörü Thomas Tuchel, artan Kovid-19 vakalarının kendilerini şampiyonluk yarışından uzaklaştırdığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Thomas Tuchel: 'Şampiyonluğu düşünmek aptallıktır'
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30 Aralık 2021 16:34
Chelsea teknik direktörü Thomas Tuchel, Brighton ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından ligdeki şampiyonluk yarışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Tuchel yaptığı açıklamada, "Bu şartlarda nasıl savaşacağız? Yedi koronavirüs vakamız var. beş altı haftadır bir çok oyuncumuzdan yoksunuz. Bu şekilde şampiyonluk yarışına nasıl katılacağız?" dedi.

Eksik oyuncularla şampiyonluk yarışını devam ettiremeyeceklerini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Bu hastalığın vermiş olduğu travmadan sonra 23 sağlıklı oyuncu olmadan bunu yapabileceğimizi düşünmek aptallık olur." ifadelerini kullandı.

Chelsea, 20. hafta sonunda Manchaster City'nin 8 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.


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