Thomas Tuchel: 'Şampiyonluğu düşünmek aptallıktır'

Chelsea teknik direktörü Thomas Tuchel, Brighton ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından ligdeki şampiyonluk yarışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Tuchel yaptığı açıklamada, "Bu şartlarda nasıl savaşacağız? Yedi koronavirüs vakamız var. beş altı haftadır bir çok oyuncumuzdan yoksunuz. Bu şekilde şampiyonluk yarışına nasıl katılacağız?" dedi.



Eksik oyuncularla şampiyonluk yarışını devam ettiremeyeceklerini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Bu hastalığın vermiş olduğu travmadan sonra 23 sağlıklı oyuncu olmadan bunu yapabileceğimizi düşünmek aptallık olur." ifadelerini kullandı.



Chelsea, 20. hafta sonunda Manchaster City'nin 8 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.





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