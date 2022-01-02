Thomas Tuchel: "Lukaku için dönüş yolu var"

Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Romelu Lukaku için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Thomas Tuchel: 'Lukaku için dönüş yolu var'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Ocak 2022 22:45
Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Liverpool ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından Romelu Lukaku hakkında açıklamalarda bulundu.

Belçikalı golcünün kadroya alınmama sebebini anlatan Tuchel, "Bu durum çok kısa sürede hızla büyüdü ve çok ses çıkmaya başladı. Bizim için önemli olan bir maça yakın bir zamanda gerçekleşti. Bu nedenle maç hazırlıklarımızı korumaya ve her türlü dikkat dağınıklığından kaçınmayı seçtim." dedi.

Lukaku için bir geri dönüş yolu olduğunu söyleyen Alman teknik direktör, "Lukaku, hala bizim oyuncularımızdan biri ve her zaman bir geri dönüş yolu vardır. Her şeyi kapalı kapılar ardında çözeceğiz ve ne yapılacağına karar vereceğiz. Hangi noktada olduğunu siz de bileceksiniz. Yarın Lukaku ile görüşeceğim. Böyle bir şeyi kariyerimde ilk kez yaşamıyorum." ifadelerini kullandı.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.