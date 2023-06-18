Thomas Tuchel Kyle Walker'ı istiyor.

Bu sezon Bundesliga'da son maçta şampiyon olan Bayern Münih transfer listesini oluşturuyor.



Manchester City'de süresi azaldığı için üzgün olan Kyle Walker takımdan ayrılmaya sıcak bakabilir.



TUCHEL KİLİT BİR İSİM OLARAK GÖRÜYOR



Daily Mail'in haberine göre Thomas Tuchel İngiliz yıldızın takıma kazandırılmasının çok önemli olduğunu düşünüyor. Savunmada kilit bir oyuncu olabileceğini düşünen Tuchel transferin en kısa sürede bitmesini isityor.



6 SEZONDUR CİTY'DE



Kyle Walker 2017 yılında Tottenham'dan 30 milyon euro karşılığında Manchester City'e transfer olmuştu. 6 sene de Manchester City formasıyla 254 maça çıktı ve 14 kupa kazandı.



BU SEZON 39 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Manchester City formasıyla 39 maça çıkan Kyle Walker bu karşılaşmalarda 1 asistlik katkı sağladı.





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