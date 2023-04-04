Thomas Tuchel, ilk mağlubiyetini kupadan elenerek aldı!

Almanya Kupası Çeyrek Final maçında Bayern Münih, Freiburg'a 2-1 mağlup oldu. Thomas Tuchel ile çıktığı 2. maçta mağlup olarak kupaya veda etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Thomas Tuchel, ilk mağlubiyetini kupadan elenerek aldı!
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04 Nisan 2023 23:47
Almanya Kupası Çeyrek Final maçında Bayern Münih, Freiburg ile karşılaştı.

Allianz Arena'da oynanan maçı Freiburg 2-1 kazandı. Konuk ekibe turu getiren golleri 27 ve 90+5' dakikalarda Höler kaydetti. Bayern'in tek golü 19. dakikada Upamecano'dan geldi.

Thomas Tuchel, Bayern'in başında çıktığı 2. maçta mağlup oldu. Başarılı teknik adamın yönetiminde Bayern ilk maçını Dortmund'a karşı oynamış ve 4-2 kazanarak zirveye çıkmıştı.

Bu sonuçla birlikte Freiburg, Almanya Kupası'nda adını yarı fianle yazdırdı. Yarı finalde Dortmund-Leipzig maçının galibiyle karşılaşacak.

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