Almanya Kupası Çeyrek Final maçında Bayern Münih, Freiburg ile karşılaştı.
Allianz Arena'da oynanan maçı Freiburg 2-1 kazandı. Konuk ekibe turu getiren golleri 27 ve 90+5' dakikalarda Höler kaydetti. Bayern'in tek golü 19. dakikada Upamecano'dan geldi.
Thomas Tuchel, Bayern'in başında çıktığı 2. maçta mağlup oldu. Başarılı teknik adamın yönetiminde Bayern ilk maçını Dortmund'a karşı oynamış ve 4-2 kazanarak zirveye çıkmıştı.
Bu sonuçla birlikte Freiburg, Almanya Kupası'nda adını yarı fianle yazdırdı. Yarı finalde Dortmund-Leipzig maçının galibiyle karşılaşacak.
Allianz Arena'da oynanan maçı Freiburg 2-1 kazandı. Konuk ekibe turu getiren golleri 27 ve 90+5' dakikalarda Höler kaydetti. Bayern'in tek golü 19. dakikada Upamecano'dan geldi.
Thomas Tuchel, Bayern'in başında çıktığı 2. maçta mağlup oldu. Başarılı teknik adamın yönetiminde Bayern ilk maçını Dortmund'a karşı oynamış ve 4-2 kazanarak zirveye çıkmıştı.
Bu sonuçla birlikte Freiburg, Almanya Kupası'nda adını yarı fianle yazdırdı. Yarı finalde Dortmund-Leipzig maçının galibiyle karşılaşacak.
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