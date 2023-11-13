Thomas Tuchel'den Mbappe açıklaması!

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Paris Saint-Germain'in yıldız ismi Kylian Mbappe ile ilgili konuştu.



"ONU BİSİKLETİMLE ALIRIM"



Fransız kanalına röportaj veren Tuchel, Mbappe'nin transferi için gülerek, "Bize gelecek, bu açık" dedi. Bu sözleri sonrası ciddileşen Alman teknik adam, "Gelmek isterse onu bisikletimle alırım" sözlerini kullandı.



Tuchel daha sonra, Mbappe'yi transfer etme şansını çok yüksek görmediğini ve bunun gerçekçi olmadığını söyledi. PSG'de Mbappe ile birlikte çalışan 50 yaşındaki teknik adam, Fransız yıldızla iyi bir ilişkileri olduğunu söyledi. Tuchel, "Kylian, olağanüstüdür. Çok zeki, eğer bir şey istiyorsa ve siz ona vermiyorsanız, nedenini bilir. İyi bir ilişkimiz var" şeklinde konuştu.



Öte yandan Fransız basınında yer alan haberde, 24 yaşındaki Mbappe'nin bu yaz kesin olarak PSG'den ayrılacağı öne sürüldü.



BAYERN'E TRANSFER ZOR!



Fransız yıldızın Bayern Münih'e transferinin ise oldukça zor olduğu aktarıldı. Bunun nedeni olarak Mbappe'nin PSG'den kazandığı yıllık 70-80 milyon euro'luk ücret gösterildi. Bayern Münih'te şu anda en çok kazanan oyuncunun 25 milyon euro kazandığı iddia edildi.



PSG'de bu sezon 15 maça çıkan Kylian Mbappe, 15 gol attı ve 1 asist yaptı.





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